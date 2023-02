Diffidati Juventus-Nantes | bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno sedicesimo di Europa League

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Idiandiamo a scoprire se ci sonoindeldeldi. C’è un solo calciatore ain caso di cartellino giallo, vale a dire il centrocampista Miretti, che però è infortunato e non verrà convocato per la sfida. SportFace.

- Nantes: probabili formazioni(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex ...: nessuno. NANTES (4 - 2 - 3 - 1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, ...PROBABILE FORMAZIONE -(3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, ...: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba.

Europa League, andata spareggi: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

DIFFIDATI JUVENTUS-FIORENTINA, i BIANCONERI a rischio ... SPORTFACE.IT

Serie A 2022-2023, 22a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Lapo Elkann: "Christillin ingrata verso la Juve e Gianni Agnelli. Parla a vanvera" Tuttosport

Con Huijsen la Juve blinda il futuro Tuttosport

TORINO - Archiviata la clamorosa eliminazione nella fase a gironi in Champions, per la Juventus di Massimiliano Allegri l’Europa League è l’occasione per rialzare la testa dopo le vicende giudiziarie.Spezia – Juventus è un match valido per la 23° giornata del campionato italiano di Serie A in programma domenica 19 febbraio ...