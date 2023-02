Destre al servizio dei signori del fossile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Eurofollia!”, strillano da Fratelli d’Italia con il senatore Paolo Marcheschi che riesce a vergare un comunicato in cui parla di una “sinistra che impone all’Europa” auto elettriche e per non farsi mancare niente ci butta dentro anche “il vino e le cosiddette case Green”. Il No contro lo stop ai motori inquinanti è roba da Mesozoico. Ma fa comodo a chi si arricchisce a spese dell’Ambiente L’eurodeputato Paolo Borchi se la prende con il Pd perché la casa automobilistica Ford negli Usa annuncia il licenziamento di 3.800 dipendenti. Ma il circo è variegato. C’è il presidente della Liguria Claudio Toti che parla di “decisione Ue folle e autolesionista”, le Confindustrie varie che parlano di “scelta ideologica” e addirittura Federcarrozzieri che ci avvisa che le riparazioni costeranno fino al 30% in più perché “l’elettronica particolare che caratterizza tali vetture determina attività più ...