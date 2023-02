Deportati e rieducati a forza. Migliaia di bambini vittime della guerra (e della propaganda)

(Di giovedì 16 febbraio 2023)die adolescenti ucraini sono statiin Russia. Mentre il governo di Vladimir Putin insiste che si tratta di una misura per garantire la sicurezza dei minori che si trovano nelle zone di, ci sono alcuni report che denunciano l’intenzione di rieducazione con i valori russi. Per il governo di Kiev si tratta di un vero e proprio genocidio infantile. Secondo il sito Children of War, seguito dal governo ucraino per trovare ipersi da quando è iniziata la, sono circa 14.000 i minorenni trasferititamente in territorio russo. Daria Herasymchuk, commissario per i Diritti deie la riabilitazione dell’Ucraina, “questo è il genocidio del popolo ucraino attraverso i nostri. Li ...

... anche donne, sono inviati in appositi Campi di rieducazione, per essere "" in quanto ... Nel gennaio 1945 i Testimoni partecipano, con gli altri, alle evacuazioni forzate dai Lager ...Siamo come i carcerati che escono dopo 40 anni, come iin un certo modo: non sappiamo ... i novax sono irresponsabili, i dubbiosi vanno, via con la quarta dose, massimo rigore o ...

Russia, l'accusa: deportati 6mila minori ucraini in campi di rieducazione WIRED Italia

La guerra più sporca è quella degli innocenti: bambini ucraini ... Secolo d'Italia

Le prove della deportazione di (almeno) seimila bambini ucraini in Russia Linkiesta.it

Halena nell’inferno di Mariupol La Ragione

Giornata della Memoria 2023, gli eventi e le iniziative per non dimenticare The Wom

Sono circa 14.000 i minori ucraini deportati in centri di rieducazione in Russia. La denuncia di Kiev e la condanna internazionale ...