Demolita la villa-bunker del boss Zagaria 

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - Era l'alba del 7 dicembre 2011 quando gli investigatori della squadra mobile di Napoli e Caserta fecero irruzione nella villetta della famiglia di Vincenzo Inquieto (condannato poi con la moglie Rosaria Massa per favoreggiamento), in via Mascagni a Casapesenna, in provincia di Caserta. Fu lì che, dopo ore di ricerche e picconate, sfondando varie pareti, si arrese e fu catturato ildei Casalesi, Michele Zagaria, una latitanza durata per oltre un decennio. "Basta non sfondate, sono qui. Mi arrendo" furono le prime parole di Zagaria, timoroso di morire soffocato dopo che gli agenti avevano staccato la corrente disabilitando, di conseguenza, l'impianto di areazione che serviva il. Il capo dei Casalesi, che controllava il suo impero comunicando anche attraverso una serie di 'citofoni' la cui rete si estendeva per una larga parte della ...