(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, entra nel vivo l’inchiesta dei pm nata dall’intervento alla Camera del deputato Donzelli. A passargli i documenti fu il sottosegretario alla Giustizia che venerdì sarà interrogato in procura

Delmastro indagato dalla procura di Roma Agenzia ANSA

Caso Cospito, Delmastro indagato a Roma Adnkronos

Delmastro indagato per le carte su Cospito. “Rivelazione di segreto” la Repubblica

Delmastro indagato, Fdi lo difende: “Quegli atti non erano segreti” Il Fatto Quotidiano

Delmastro indagato per rivelazione di segreto d’ufficio: «Gli atti su Cospito erano segreti» Corriere della Sera

