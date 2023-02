Delmastro indagato per le carte su Cospito “Rivelazione di segreto”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, entra nel vivo l’inchiesta dei pm nata dall’intervento alla Camera del deputato Donzelli. A passargli i documenti fu il sottosegretario alla Giustizia che venerdì sarà interrogato in procura

, cosa sa SorgiPer Carlo Calenda, Terzo Polo,"non deve dimettersi perché, ma perché è gravemente inopportuno che un sottosegretario dia delle carte riservate a un compagno di partito". Il ...

Delmastro indagato dalla procura di Roma Agenzia ANSA

Delmastro indagato dai pm: «Gli atti su Cospito erano segreti» Corriere della Sera

Delmastro indagato, se a via Arenula siede un ministro maggiordomo la Repubblica

Delmastro indagato, cosa sa Sorgi: "Un segnale a Fratelli d'Italia" Il Tempo

Caso Cospito, Delmastro interrogato per 2 ore. Indagato per rivelazione segreto d’ufficio Sky Tg24

Due ore davanti ai pm romani per difendersi dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio Due ore davanti ai pm romani per difendersi dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio. Ieri mattina il ...Così si è difeso il sottosegretario Andrea Delmastro ascoltato dal procuratore Francesco Lo Voi e dai sostituti titolari del fascicolo che lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto ...