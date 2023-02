Delmastro indagato a Roma per rivelazione di segreto d' ufficio | potrebbe essere ascoltato già domani sul caso Cospito

Era stato il segretario dei Verdi, Angelo Bonelli , a presentare una denuncia in tribunale nei confronti diaccusandolo di aver passato al collega di partito (e coinquilino) Giovanni ......relazione fatta dalla polizia penitenziaria al Dap e poi consegnata al sottosegretario, ... Per il momento Donzelli non è statie resta una persona informata sui fatti: verrà ascoltato ...

Caso Cospito, Delmastro indagato a Roma Adnkronos

Delmastro indagato dalla procura di Roma - Politica Agenzia ANSA

Delmastro indagato per rivelazione di segreto sul caso Cospito. «Chiese lui la relazione al Dap» Corriere della Sera

Caso Cospito, Delmastro indagato per rivelazione di segreto d’ufficio a Donzelli Sky Tg24

Caso Cospito, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro indagato dalla procura di Roma Il Fatto Quotidiano

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul sottosegretario dopo la presentazione di ubn esposto da parte del coportavoce di Europa verde ...Fernando Llorente dice stop. L’ex attaccante della Juventus ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e l’annuncio lo ha dato in diretta televisiva questo martedì. A pochi giorni dal suo 38esimo c ...