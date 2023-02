Delmastro indagato a Roma per rivelazione di segreto d' ufficio | potrebbe essere ascoltato già domani sul caso Cospito

Rivelazione del segreto d'ufficio. È questa l'ipotesi di reato contestata al sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove , che è statonell'inchiesta della Procura di Roma sulle conversazioni avvenute in carcere tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni boss detenuti come lui in regime di ...Il sottosegretario alla Giustizia Andreadalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine aperta per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir, ...

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine aperta per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio dopo l'intervento alla ...