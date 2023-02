De Siervo Lega Serie A | “Riconsiderare il -15 inflitto alla Juventus”

Al momento, questa ipotesi non è ancora confermata, ma proprio l'interesse di Rai e Mediaset potrebbe spingere Casini e De, presidente e amministratore delegato dellaSerie A a inserire ...L'auspicio di DeAnche Luigi De, amministratore delegato dellaSerie A ha parlato della condanna della Juventus e del meno 15 in classifica per il caso plusvalenze: "Il mio ...

De Siervo (Lega Serie A) accusa operatori telefonia e invoca ... Digital-Sat News

De Siervo (AD Lega Serie A): "Il -15 per la Juventus venga riconsiderato. La sentenza ha alterato il campionato" Eurosport IT

Lega Serie A, De Siervo: "Il -15 alla Juve L'auspicio è che venga ... GonfiaLaRete

De Siervo (Lega Serie A): «Nuovi diritti tv con più bandi in parallelo ... Digital-Sat News

Lega Serie A, De Siervo: "Caos plusvalenze Difficile pensare che ... GonfiaLaRete

L'ad della Lega Serie A torna sulla sentenza di condanna per il caso plusvalenze: "Disappunto perché si è intervenuti a campionato in corso". E ...Luigi De Siervo, ad Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del caso Juventus, della Superlega e della ...