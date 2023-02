De Grandis | «Lautaro Martinez grande realizzatore | ma non giocatore totale!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Stefano De, ospite dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo. A detta sua l’attaccante argentino è forte ma non uncompleto. NON COMPLETO – Deesprime così la sua opinione riguardo l’attaccante argentino dell’Inter: «Lo 0-0 non è colpa di Lukaku, al massimo sarà colpa diperché lui come l’Inter può fare tutto, però a volte non riesce a fare. Molti dicono che l’argentino sia untotale, per me invece non lo è. È unsimo, ma quando ha la polvere bagna come ieri non riesce a giocare benissimo. L’Inter a volte fa fatica a vincere partite sporche, è una squadra che sulla carta vale lo scudetto e queste partite le ...