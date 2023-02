Danilo ha già deciso | ecco come sarà il suo “dopo-Juventus”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023)sembra aver preso la sua decisione. Il suo periodo post-prevederà quella che per molti calciatori è pura utopia.potrebbe aver preso la sua decisione in maniera forse un po’ troppo prematura. Ma ognuno ha i suoi tempitutto. In passato abbiamo giustamente avuto modo di tessere le lodi del brasiliano. La PresseIl giocatore di fatto è sempre risultato uno dei più positivi. Nella gara contro la Fiorentina la sua diligenza è emersa nuovamente. Ed è risultata fondamentale ai fini del risultato. I bianconeri hanno disputato una partita difensivamente perfetta. E Allegri, poco tempo prima furioso in conferenza stampa, questa volta si può ritenere soddisfatto di quanto visto. La strada da percorrere è ancora lunga, ma piano piano si inizia a intravedere uno spiraglio di quello che ...