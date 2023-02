Daniela Poggi | chi è | età | carriera | film | figli | chi è il marito | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, per la giornata contro la violenza sulle donne, tra gli ospiti ci sarà l’attrice, che si racconterà a cuore aperto: dallaalla vita privata. E che sarà in studio, con altri amici, per ricordare l’attrice Laura Antonelli, scomparsa nel 2015 per via di un infarto: ora uscirà un documentario sulla sua vita dal titolo ‘La diva malinconica’ View this post onA post shared by D A N I E L A P O G G I (@official) Dagli esordi al successo diè nata a ...