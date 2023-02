Dani Alves choc | ecco quanti anni di carcere rischia

(Di giovedì 16 febbraio 2023)grosso per l’accusa di stupro ad una 23enne a Barcellona. Tutti i dettagli sul brasiliano El Periodico fornisce nuovi elementi per il presunto stupro di cui è accusato. Secondo il quotidiano spagnolo, il brasialiano avrebbe trascorso 16 minuti in bagno con la ragazza, dopo di che sarebbe stato ripreso da una telecamera mentre ignorava la vittima, che piangeva e veniva consolata dalle amiche e dallo staff della discoteca. Infine, se ne sarebbe andato non prima di aver consumato un ultimo drink. L’ex Barcellonauna condanna definitiva dai 4 ai 12di reclusione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

BARCELLONA (Spagna) - La terza sezione del tribunale di Barcellona si pronuncerà oggi in merito al destino di. Il giocatore brasiliano con l'accusa di stupro ad una ragazza di 23 anni la notte del 30 dicembre presso il nightclub Sutton di Barcellona. La difesa chiede la scarcerazione del giocatore,...Non è affatto un momento facile per, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di aver violentato una ventitreenne in una discoteca di Barcellona . La sua situazione non è facile, visto che le indagini hanno preso in ...

Dani Alves in carcere, la moglie Joana Sanz: “Non giudicatemi se mi vedete ballare” Il Fatto Quotidiano

Dani Alves accusato di stupro, El Periodico pubblica i dettagli. Rischia fino a 12 anni TUTTO mercato WEB

Dani Alves rischia la libertà: questo il suo comportamento dopo il presunto stupro Corriere dello Sport

“Dani Alves, spuntano nuovi dettagli: rischia fino a 12 anni di carcere” Tuttosport

Dani Alves, nuovi dettagli sulla violenza in discoteca: spunta un video ItaSportPress

Si complica la situazione del brasiliano dopo gli ultimi aggiornamenti: il tribunale di Barcellona si pronuncerà oggi ...Ex giocatore di Barcellona, Juventus e PSG, il brasiliano Dani Alves rischierebbe grosso per le accuse di violenza sessuale fattegli da una ragazza durante una serata in discoteca a Barcellona: come..