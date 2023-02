Dani Alves accusato di stupro | spunta un filmato | “Ha ignorato la vittima che piangeva”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La terza sezione del Tribunale di Barcellona si pronuncerà oggi sull’eventuale scarcerazione di, detenuto in custodia cautelare dal 20 gennaio perchédi aver stuprato una ragazza di 23 anni in un locale di Barcellona la notte del 30 dicembre. Il quotidiano El Periodico traccia una ricostruzione dei momenti successivi al presuntograzie ad unavrebbe trascorso “16 minuti in bagno con la ragazza”. Successivamente una telecamera di servizio lo avrebbe immortalato mentre consumava un ultimo drink, ignorando lachee veniva consolata dalle amiche. “Le immagini possono essere fondamentali nel processo giudiziario”, spiega il quotidiano, alla luce della tesi di ...