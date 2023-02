Dalle formiche agli umani. Come la prevenzione influenza la riproduzione dei virus

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per prevenire la diffusione di un patogeno pericoloso, sia i vertebrati che gli invertebrati sociali adottano diverse misure comportamentali, volte a minimizzarne la diffusione nel gruppo e i conseguenti effetti negativi. In particolare, il trattamento dei membri infetti di un gruppo è un segno distintivo della difesa collettivamalattie in un ampio insieme di animali sociali. La cosa, naturalmente, è particolarmente evidente negli esseri, ove il trattamento dei soggetti infetti ha un doppio scopo: la cura dell’individuo, ma anche ladella diffusione dell’infezione,abbiamo potuto tutti ben osservare durante la pandemia ancora in corso. Eppure, nonostante siano prevedibili, gli effetti di questa sorta di “immunità sociale” di tipo comportamentale sul successo riproduttivo dei patogeni – ...