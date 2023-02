Dalla febbre al bronzo mondiale | Vittozzi | “Un podio inaspettato | quindi bellissimo”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Straordinaria Italia nell’Individuale femminile di Oberhof, valida per i Mondiali d Biathlon. Lisa, già protagonista dell’argento conquistato nella staffetta mista e successivamente quinta nella sprint prima di essere costretta a saltare l’inseguimento a causa di un attacco febbrile, si è presa una meritata rivincita nel format più lungo del programma, conquistando la medaglia diin una gara dove ha lottato sino all’ultimo colpo al poligono per il metallo più pregiato. Dopo diciannove tiri andati a segno, Lisa ha purtroppo mancato il colpo conclusivo, che l’ha retrocessa al terzo posto, un piazzamento più che meritato, staccata di 28? da Hannah Oerberg che ha vinto l’oro in 43’36?1 con un errore davanti alla connazionale Linn Persson, a 10?3 senza errori. Persi tratta della sesta medaglia iridata della ...