Dal porto di Taranto i container Nato per Turchia e Siria | il plauso dell’amministrazione Melucci

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 febbraio 2023)diventa ponte di solidarietà per i popoli turco eno, grazie allaSupport and Procurement Agency (NSPA), che ha cominciato a spostare nel nostroimmagazzinati nel centro operativo meridionale che ha sede nella nostra città, diretto dal generale ReLepore. Si tratta di 1000 unità che compongono un rifugio semipermanente, capace di ospitare almeno 2000 sfollati a causa del terremoto. È motivo di orgoglio, per noi, sapere che anchesaprà offrire il suo contributo per aiutare le vittime di questa enorme tragedia. Per questo esprimiamo ile della comunità verso l’impegno dell’agenzia della, testimoniando anche la vicinanza a Yilport, il ...