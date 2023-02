Da Ilda la Rossa in poi le inchieste hanno fatto flop

Ma la Siciliano è la prima a sapere che questa sconfitta viene da lontano, fin da quando... in una Procura in cui nessuno aveva il coraggio di mettere lasull`avviso degli errori grossi ...... che nel 2013 era presidente del consiglio del Comune di Prato, al tempo unica città della... Del resto questo pm non è lo stesso che al fianco diBoccassini si era accanito nell'accusa ...

Gli irriducibili pm di Milano: "I testi hanno mentito". Da "Ilda la Rossa ... ilGiornale.it

"Lasciammo le nostre case a Pola portando con noi solo una valigia" RaiNews

Gli auguri di Ilda Boccassini a Giorgia Meloni: “Che non viva quello che ho vissuto io” Il Riformista

Ilda Boccassini: le lotte, la malattia, il rapporto con Falcone. "Io donna e magistrata, un prezzo altissimo" la Repubblica

Ilda Bocassini ad Arezzo presenta "La Stanza n.30" ArezzoNotizie

La pm Tiziana Siciliano è la prima a sapere che questa sconfitta viene da lontano, fin da quando Ilda Boccassini partì all'attacco del caso delle notti di Arcore: e ne nacque una inchiesta di implacab ...E allora un bell’applauso a Maurizio Bettazzi, che nel 2013 era presidente del consiglio del Comune di Prato, al tempo unica città della rossa Toscana governata dal ... pm non è lo stesso che al ...