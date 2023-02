Crotone | ecco come i clan della ‘ndrangheta controllavano i pescatori – Il video

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I carabinieri dihanno arrestato 31 persone, di cui 26 in carcere e 5 ai domiciliari, per i reati di associazione mafiosa, estorsione e possesso di armi e di sostanze esplodenti. Si tratta di presunti affiliati alla coscadi Cirò, storicamente guidata dalle famiglie Farao e Marincola, che avrebbero ottenuto, con minacce esplicite e implicite, il controllo dei porti di Cirò Marina e di Cariati e controllato, in regime di monopolio, l’intera filiera del pescato. Su richiesta delle vittime di furti o di altri reati, stando alle accuse, si interessavano di dare “giustizia” facendo riavere in possesso i beni rubati. L’inchiesta nasce dall’operazione «Stige» del gennaio 2018, a seguitoquale il gruppo si è poi ricompattato. È emerso che isarebbero stati costretti a ...

I carabinieri dihanno arrestato 31 persone, di cui 26 in carcere e 5 ai domiciliari, per i reati di associazione mafiosa, estorsione e possesso di armi e di sostanze esplodenti. Si tratta di presunti ...Durante la Seconda Guerra Mondiale il mulino lavorava per garantire gli approvvigionamenti alimentari per le truppe militari dislocate in Africa, imbarcando la farina prodotta dal porto di. ...

Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Crotone; ecco il sostituto di Lerda CrotoneInforma

Serie C. Il Crotone di Chiricò cambia allenatore: via Lerda, ecco Zauli TG Biancoscudato

Calcio, FC Crotone: Ecco il primo video commento del tecnico Zauli ... InfoOggi

Crotone, ecco come i clan della 'ndrangheta controllavano i ... Open

Virtus Francavilla-Crotone, ecco chi dirigerà l'incontro BrindisiReport

Insomma, può succedere ancora di tutto, basta pensare al Crotone di Nicola. Ma non perdiamo altro tempo e adiamo dritti al punto. Dicono che in caso di retrocessione 5 blucerchiati lasceranno la ...CROTONE, 14 FEB. - Il nuovo tecnico del Crotone, Lamberto Zauli, è stato presentato oggi dal presidente Gianni Vrenna. In questa occasione, il presidente ha ringraziato il precedente allenatore, ...