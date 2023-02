Crosetto “Il ripristino della leva militare non è in agenda”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “C'è un problema di organico ma perchè c'è stato un blocco del turn over nato con il governo Monti, che ha fermato le assunzioni di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le forze dell'ordine. Si è ripreso a lavorare nel 2019 ed è arrivata la pandemia, ora sono in corso gli arruolamenti, si andranno a coprire tutti gli organici che sono previsti ma ci vorrà del tempo”. Lo ha detto il ministroDifesa, Guido, nel corso del seguito dell'audizione nelle Commissioni riunite DifesaCamera ed Esteri e Difesa del Senato. “Per quanto riguarda ilobbligatoria questa è una scelta politica – ha aggiunto – che necessita anche di una copertura finanziaria, di una organizzazione, e ad oggi non fa parte dell'...