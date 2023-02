Cristiano Ronaldo | umiliazione finale | Da quando non c' è più

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La nuova esperienza con l'Al-Nassr perè partita tra alti e bassi: il club è secondo nella Saudi Pro League a tre punti dall'Al-Shabab, dovendo però recuperare due partite, il portoghese gioca ma non sempre è decisivo. Chi poi questo effetto lo ha capitalizzato al meglio, ma al contrario, è l'ex club del Manchester United, col quale il bomber di Madeira si era separato con decisione consensuale lo scorso 22 novembre poco prima dei Mondiali, come attodella scia di veleni che si trascinava dall'inizio della stagione e che aveva avuto il suo culmine nell'intervista incendiaria a Piers Morgan. La stessa in cui aveva vomitato tutto il suo rancore verso il club e il suo tecnico Erik ten Hag, che lo aveva relegato a panchinaro. Danon c'è più, 23 punti in 10 gare ...