(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) –deinel mondo enei 28 giorni dal 16 gennaio al 12 febbraio, secondo l’aggiornamento diffuso settimanalmente dall’Oms. A livello globale sono stati registrati oltre 6,7 milioni di nuovi contagi e oltre 64mila decessi, pari a -92% e -47% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 12 febbraio scorso, da inizio pandemia sono oltre 755 milioni iconfermati e oltre 6,8 milioni i. L’Organizzazione mondiale della sanità ribadisce che “le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni” da Sars-CoV-2, “come mostrano le indagini sulla prevalenza. Questo è in parte dovuto alla riduzione dei test e ai ritardi nella segnalazione in molti Paesi. I dati presentati possono essere ...

Crollo dei casinel mondo e morti dimezzate nei 28 giorni dal 16 gennaio al 12 febbraio, secondo l'aggiornamento diffuso settimanalmente dall'. A livello globale sono stati registrati oltre 6,7 milioni di ...Per l'italia, sempre negli ultimi 28 giorni l'riporta un calo del 69% per i contagi e del 50% per i decessi. Negli ultimi 28 giorni il numero più alto di nuovi casiè stato segnalato da ...

Covid, Oms: "Insisteremo con Cina finché avremo risposte su origini" Adnkronos

Covid, Oms: vogliamo una risposta sull'origine della pandemia TGCOM

Covid, Oms: crollo casi e morti dimezzate nell'ultimo mese Adnkronos

Covid. Oms: “Italia al secondo posto in Europa per numero di decessi nelle ultime 4 settimane, anche se il trend è in ... Quotidiano Sanità

Covid, le news di oggi. Oms: "Crollo casi e morti dimezzate nell'ultimo mese". LIVE Sky Tg24

L’ultimo rapporto epidemiologico dell’Oms sull’andamento della pandemia Covid a livello globale rileva oltre 6,7 milioni di nuovi casi e oltre 64.000 decessi negli ultimi 28 giorni (dal 16 gennaio al ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità: dal 16 gennaio al 12 febbraio a livello globale sono stati registrati oltre 6,7 milioni di nuove ...