Covid | le notizie Ema | Kraken dominante in Ue in prossime settimane

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lo fa sapere l'Agenzia europea dei medicinali. Lieve flessione dei ricoveriin Italia, con un -3% rilevato nell'ultima settimana dagli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso. Il New York Times fa causa alla Commissione europea per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi tra la presidente, Ursula von der Leyen, e il ceo di Pfizer Albert Bourla, riguardo il negoziato che ha portato all'acquisto delle dosi di vaccino contro il