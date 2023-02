Covid in Campana | l’incidenza sfiora il 5% | 343 nuovi casi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 343, su 6.890 test esaminati, ipositivi alin Campania. Il tasso di incidenzail 5 cento (4,97), contro il 4,3 di ieri. Invariata a quota 10 l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre quella delle degenze è in calo a 226 unità (-9). Il bollettino regionale non segnala vittime nelle ultime 48 ore; ci sono invece due decessi risalenti ai giorni precedenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.