(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 febbraio 2023 "L'iscrizione al registro degli indagati non è una, non è una affermazione di responsabilità, non c'è nulla di diverso rispetto a quanto il presidente del Consiglio ha ...

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo, nel corso della conferenza stampa al termine del cdm rispondendo a una domanda sull'inchiesta a carico di Andrea ......è indagato dalla Procura di Roma per la nota vicenda sui documenti rivelati sul caso. La ... In difesa del sottosegretario anche il Alfredo, sottosegretario alla presidenza del ...

Cospito, Mantovano: Delmastro Avviso di garanzia non è condanna Agenzia askanews

Cospito, Mantovano: "Delmastro indagato Non è una condanna" - Il ... Il Sole 24 ORE

Caso Cospito, l'imbarazzo di Mantovano per Delmastro e Donzelli ... Il Fatto Quotidiano

L’avvocato: «Basta disinformazione, Alfredo Cospito si sta lasciando morire di fame» L'Espresso

Cospito, sabato presidio sotto al carcere di Parma 'contro 41 bis per ... Adnkronos

"L'iscrizione al registro degli indagati non è una condanna, non è una affermazione di responsabilità, non c'è nulla di diverso rispetto a quanto il presidente del Consiglio ha già detto". Così il sot ...La tegola, oltre che su Palazzo Chigi, si è abbattuta pure su via Arenula, perché la svolta nelle indagini arriva dopo che per settimane il ministro Nordio ha ...