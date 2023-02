(Di giovedì 16 febbraio 2023) "L'iscrizione nel registro degli indagati non è una, non è una affermazione di responsabilità, non c'è nulla di diverso rispetto a quello che la presidente del Consiglio ha già detto sul ...

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, in conferenza ...al contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredo. 16 ...Il parlamentare è iscritto nel registro degli indagati. Ieri l'incontro con il sottosegretarioa Palazzo ...

Cospito, Mantovano: Delmastro Avviso di garanzia non è condanna Tiscali Notizie

Caso Cospito, l'imbarazzo di Mantovano per Delmastro e Donzelli ... Il Fatto Quotidiano

L’avvocato: «Basta disinformazione, Alfredo Cospito si sta lasciando morire di fame» L'Espresso

Nordio "assolve" Delmastro e Donzelli. E su Cospito: "Orienta gli anarchici" la Repubblica

Cospito, sabato presidio sotto al carcere di Parma 'contro 41 bis per ... Adnkronos

Roma, 16 feb. (askanews) - 'L'iscrizione nel registro degli indagati non è una condanna, non è una affermazione di responsabilità, non c'è nulla ...Artificieri al lavoro in via Santa Maria in via, nel cuore di Roma, per un allarme bomba. Sul posto è stato rinvenuto un pacco sospetto ...