Cospito | il sottosegretario alla Giustizia | Delmastro indagato dalla procura di Roma

E' previsto per domani l'interrogatorio delalla giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove nell'ambito dell'inchiesta su quanto ...conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredo. ......un discorso alla Camera aveva riferito alcune conversazioni avvenute in carcere tra Alfredo,... che invece poteva accedere a quelle informazioni in quantoalla Giustizia con ...

Cospito, il sottosegretario Delmastro indagato dalla Procura di Roma Il Sole 24 ORE

Caso Cospito, Andrea Delmastro indagato dalla Procura di Roma TGCOM

Caso Cospito, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro indagato dalla procura di Roma Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito: Delmastro indagato per rivelazione di segreto d'ufficio RaiNews

Delmastro indagato per aver "rivelato segreti d'ufficio" su Cospito, Bonelli: "Ora dimissioni" Today.it

Diverso invece il caso del sottosegretario Andrea Delmastro, che risulta indagato dalla procura di Roma per la rivelazione (all’amico Donzelli) dei documenti sulle intercettazioni in carcere ad ...Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà sentito domani dai pm di Roma nell’ambito dell’inchiesta per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda legata ...