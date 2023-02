Cospito | gli anarchici minacciano un manager | “Morirà davanti ai figli”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dall’inizio della “vicenda”, l’anarchico detenuto al 41-bis e in sciopero della fame per chiedere la revoca del carcere duro, l’Italia è ripiombata all’interno di un clima da anni Sessanta e Settanta. Un vero e proprio clima da anni di Piombo. Dopo gli attentati alle ambasciate italiane, i volantini distribuiti all’Università La Sapienza di Roma, dove le più alte figure istituzionali vennero definite “assassine” di; ora, spunta un volantino di minacce contro una serie di aziende italiane ed un giornale. A firmarlo è la Federazione anarchica informale. In particolare, contro unche lavora nella sede torinese della Iveco Defence Vehicles, anche se la lettera è stata inviata direttamente a Bolzano, nella sede principale dell’azienda. La lettera è stata recapitata in una busta gialla, contenente al suo interno anche ...