Così l’immobiliare diventa green e crea lavoro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lo sapevate che il settore immobiliare è responsabile del 37% delle emissioni globali di CO?? Probabilmente no, perché se ne parla pochissimo. Eppure, si tratta di qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti, a cominciare dalle case che abitiamo e dai luoghi che frequentiamo abitualmente. In Europa, e anche in Italia, c’è una realtà che ha come obiettivo quello di accelerare la transizione ambientale del settore immobiliare e,facendo,re occupazione attraverso l’innovazione. Come? Sfruttando la data intelligence e implementando le giuste strategie ESG. Nel 2014, Vincent Bryant e Emmanuel Blanchet hanno capito che, con le opportune strategie ESG, supportate dai dati, il settore Real Estate avrebbe potutore una forza di cambiamento per il nostro pianeta. Da questa idea è nata Deepki, che aiuta le aziende a ...