Cosa rimarrà di Internet Explorer alla Generazione Z?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dal 14 febbraio 2023non è più utilizzabile su Windows 10 e 11: cliccando sull’icona il browser non si avvia e l’utente viene reindirizzato a Microsoft Edge, il browser rilasciato nel 2015 proprio per sostituire. Microsoft aveva rilasciatonel 1995 per includerlo nel proprio sistema operativo Windows e aveva annunciato nel 2021 che avrebbe smesso di aggiornarlo a partire dal 15 giugno 2022 per favorire l’utilizzo di Microsoft Edge. Per anniè stato il browser più utilizzato al mondo ma è stato gradualmente sostituito da altri più funzionali e moderni, come Google Chrome.infatti è noto sicuramente per aver svolto un ruolo ...