Coppa Italia di Serie C | la Juventus Next Gen vola in finale contro il Vicenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) LaGen ha battuto il Foggia nella semidi ritorno didiC e si è qualificata per laLaGen ha battuto il Foggia nella semidi ritorno didiC e si è qualificata per lail. La squadra di Brambilla ha vinto 2-1 nei tempi regolamentari, ma è andata ai tempi supplementari grazie al risultato favorevole ai pugliesi nella partita di andata per un totale di 3-3 nelle due sfide. Ai calci di rigore i bianconeri non hanno mai sbagliato ed hanno vinto il match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - In palio un posto per la finale didi Serie C e la Juventus Next Gen non ha fallito l'appuntamento con la storia. L'eroe della serata bianconera è Dean Huijsen che con una clamorosa doppietta ha firmato il ribaltone sui ...Dopo un inizio di 2023 shock segnato prima dall'eliminazione in, poi dalla sconfitta in Supercoppa e successivamente da 3 sconfitte consecutive in campionato, i rossoneri tornano a ...

Il Manfredonia comincia alla grande la propria avventura nel percorso nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Nella prima giornata del triangolare infatti, i sipontini ...Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus Next Gen-Foggia, semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C. Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali.