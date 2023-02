Controlli della Polizia | raffica di denunce

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il continuo controllo del territorio e la sempre costante attività di prevenzionedi Stato nel capoluogo anche questa settimana ha permesso di accertare e porre freno a situazioni di quotidiana illegalità. Con l’ausilio del personale tecnico delle aziende fornitrici di Gas ed energia elettrica, i poliziotti del Commissariato Borgo hanno individuato al quartiere Paolo Sesto, all’interno di un condominio di via Pietro Nenni, quattro bypass abusivi alla rete elettrica in altrettanti appartamenti ed in un altro stabile di Viale 2 Giugno altrettanti allacci abusivi alla rete di fornitura di gas domestico. Tutti gli intestatari del contratto di fornitura elettrica e di gas sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato. Idel personaleDivisione di...