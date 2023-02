(Di giovedì 16 febbraio 2023) Antonionon è tornato in Inghilterrail match di martedì giocato contro ila San Siro. Il tecnico del Totthenam è rimasto inla sconfitta per un motivo legato al recente ...

Nella sconfitta assai cocente, il Nazarenocomunque la forza decisiva per tracciare un'... Altrettanto arenata pare la velleità didi proporsi come il punto di riferimento del campo dei ...Antonionon è tornato in Inghilterra dopo il match di martedì giocato contro il Milan a San Siro. Il tecnico del Totthenam è rimasto in Italia dopo la sconfitta per un motivo legato al recente ...

Conte rimane in Italia dopo la partita con il Milan per curarsi: ecco il suo messaggio Corriere dello Sport

Conte resta in Italia, il Tottenham affidato a Stellini - Sportmediaset Sport Mediaset

Tottenham, Conte rimane in Italia: le sue condizioni numero-diez.com

Conte rimane in Italia dopo la partita contro il Milan: svelato il motivo Corriere dello Sport

Tottenham, Conte resta in Italia per riprendersi dall'intervento Sportitalia

Antonio Conte, rimasto in Italia dopo la sfida persa contro il Milan di martedì, rimarrà in patria ancora qualche giorno a casa della propria famiglia, in seguito a un controllo effettuato dopo… Leggi ...Il tecnico non è tornato in Inghilterra dopo il match di San Siro. Ad annunciarlo è stato il Totthenam Antonio Conte non è tornato in Inghilterra dopo il match di martedì giocato contro il Milan a San ...