Conte allo scoperto sul problema di salute | rischia un lungo stop

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) E’ arrivato un nuovo aggiornamento su Antonio, l’allenatore del Tottenham è stato costretto a fermarsi per undie dovrà saltare le prossime partite del Tottenham. Gli Spurs sono reduci dalla sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Milan, la qualificazione è ancora apertissima. Anche in Premier League la situazione è ancora in fase di evoluzione. L’allenatore del Tottenham è reduce dall’operazione alla cistifellea, il tecnico italiano dovrà rimanere in Italia e gli Spurs hanno affidato la panchina a Stellini. Foto di Neil Hall / AnsaI dettagli da AntonioProprio Antonioha deciso di uscire, attraverso una Storia pubblicata su Instagram. “Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del ...