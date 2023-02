Concita De Gregorio risentita con il Pd | la vecchia guardia si ritiri | basta con i candidati opachi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Dene ha sempre una nel sacco, di freccia, da scagliare contro qualcuno. Morbida con gli elettori di sinistra che sono rimasti a casa (tesi consolatoria ma non del tutto esatta perché l’astensione ha colpito anche il centrodestra) e intransigente con la classe dirigente dem che non ha saputo mettere in campo alternative valide. E poi – ammette in una paginata di sfogo sulla Stampa – Giorgia Meloni è davvero brava. “Vince, stravince e hai voglia a dire che non è una fuoriclasse, che esagerazione. Fatelo voi, se vi riesce, di portare un partito da 3 al 30 in una briciola di anni: fatelo, come mai non lo fate?”. Ma il punto dolente arriva più avanti. Quandoammette che le sceneggiate politiche di Sanremo non sono servite a nulla. “Com’è che la presunta cultura egemone, quella di sinistra – scrive – non esprime ...