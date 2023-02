Concessioni balneari | ok alla proroga fino al 2024

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Passa in Senato con 88 favorevoli, 63 contrari e tre astenuti, l'approvazione del decreto legge «Milleproroghe». Una votazione rallentata sensibilmente, durante l'esame degli emendamenti, dal grattacapo delle proroghe delleper un anno. Prima la pausa di un'ora richiesta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, per «verificare la natura degli emendamenti già depositati ed eventualmente depositarne altri», che subito ha innescato la reazione delle opposizioni, secondo le quali si è trattato di un espediente del governo finalizzato a prendere tempo. L'opinione della minoranza è che l'esecutivo fosse in difficoltà in merito alle questioni poste dRagioneria generale dello Stato sulle coperture del provvedimento. Al rientro in Aula, però, il governo Meloni ha confermato il testo senza«necessità ...

La proroga delleespone il Paese a una messa in mora da parte della Commissione europea in un momento in cui non vi è interesse a uno scontro con Bruxelles in quanto il dialogo ...Ma la giornata di ieri è stata caratterizzata soprattutto dal caos sulleancora una volta al centro di polemiche e accuse tra maggioranza e opposizioni. Una norma su cui anche il ...

Milleproroghe, caos sulle concessioni balneari tra governo e maggioranza: alla fine la proroga delle gare… Il Fatto Quotidiano

Proroga di un anno a concessioni balneari, è ufficiale: legge approvata Mondo Balneare

Milleproroghe, caos su balneari: niet della Ragioneria di Stato Mondo Balneare

Concessioni balneari, verso proroga annuale in milleproroghe Corriere

"Bolkestein, basta chiacchiere: le imprese balneari hanno bisogno di certezze" Mondo Balneare

Sì del Senato al decreto che proroga di un anno (fine 2024) le concessioni delle spiagge. Il governo annuncia la fiducia alla Camera. Salta la proroga dei diritti tv del calcio. Sì allo smart working ..."Lavoriamo per una soluzione definitiva, per non lasciare la categoria nell’incertezza in cui si dibatte da anni”. A dirlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresiden ...