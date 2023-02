Comunicato Tottenham | «Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Antonio, dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, tornerà in Italia perdall’Antonio, dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, tornerà in Italia perdall’. Ecco ildel– Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia effettuato ieri, Antoniosuadiperdal suo.La salute è la cosa più importante e tutti al club gli augurano ...