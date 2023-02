Comune di Milano | Concorso Istruttori Geometri

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ildiha indettoPubblico per Posti di Istruttore dei Servizi Tecnici, Geometra, in categoria C. Tutte le Figure saranno assunte con contratto a tempo determinato. I progetti promossi con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono arrivati in Lombardia, e a tale proposito ildiha messo a dimora programmazioni e pianificazioni per effettuare manutenzioni significative all’assetto urbanistico Comunale. Si cercano Tecnicia cui affidare rilevazioni e misurazioni territoriali al fine di procedere all’apertura di pratiche edilizie importanti. La realtà cittadina deldié in continuo miglioramento, si cerca il più possibile di ottimizzare gli spazi per una Città al passo ...