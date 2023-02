Come il nuovo contratto collettivo rischia di stravolgere la NBA

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La tempesta perfetta. Così Pam Beesly, uno dei personaggi della serie TV The Office, descrive l’accumulo di scadenze e consegne nell’ultimo giorno possibile che agita l’ufficio più famoso degli Stati Uniti nell’episodio The Fight. E una tempesta perfetta è anche quella che si sta aggirando intorno alla NBA in merito alla firma delCollective Bargaining Agreement (da ora in avanti CBA). Ma di cosa parliamo? Il CBA non è altro che l’accordo tra l’NBA (intesa“Board of Governors”, la classe dirigente) e la NBPA (l’associazione giocatori) che, cito dalla definizione ufficiale, “regola termini e condizioni lavorative per tutti i giocatori professionisti militanti nella NBA, cosìi rispettivi diritti e doveri delle squadre NBA, della NBA e delle NBPA”. L’attuale è stato ratificato nel dicembre del 2016 e resterà in vigore ...