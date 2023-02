(Di giovedì 16 febbraio 2023) Onorevole Chiara, la destra ritorna in regione Lazio dopo dieci anni. L’ultima volta con Renata Polverini, lei c’era e finì malissimo: maschere con teste di maiali alle feste, scan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Una meloniana super - doc, Chiara, parlamentare di punta, incalza: 'Non solo si era a ... Ma lache intorno a Viale Mazzini si pensava potesse essere a bassa intensità ha avuto la sua ...... ladei rolex continua Per ricevere l altra cover di Vanity Fair (e molto di più), ... la scaletta della quarta serata (quella delle cover) di ValentinaOra parla Cecilia Rodriguez: "...

Colosimo e la guerra dentro FdI: "I rampelliani non esistono, c'è solo Meloni" Il Foglio

De Magistris a La7: “Zelensky a Sanremo non si può proprio guardare Il Fatto Quotidiano

Verso il Congresso dem, a Crotone è guerra aperta Corriere della Calabria

Lazio, Colosimo: in alcune sezioni Fdi più votato intero centrosinistra Agenzia askanews

La linea sottile tra privacy, sicurezza nazionale e dati personali Formiche.net

La deputata contro il vicepresidente della Camera: "E' un dirigente come tanti, il commissariamento di Roma ha fatto bene al partito. Noi al governo della Regione Lazio Non ci saranno gli scandali di ...Oltre a Voce non potranno, quindi, partecipare al congresso l’ex assessore regionale Francesco Sulla, Domenico Colosimo, Gaetano e Rosaria Liperoti, Maria Teresa Di Napoli e Michele Diletto. A meno ...