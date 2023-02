Coldiretti | Export record per vino e cibi made in Italy | vendite per 60 | 7 miliardi di euro nel 2022

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con un aumento del 17 per cento e’storico per l’agroalimentare italiano nel mondo che ha raggiunto i 60,7dineltrainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani piu’ venduti all’estero. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi alche evidenziano un balzo a doppia cifra per l’alimentare nonostante la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi. A livello generale la Germania resta il principale mercato di sbocco dell’alimentare con un valore di 9,4davanti agli Stati Uniti con 6,6 ...