Colapesce e Dimartino al cinema con un bizzarro Road Movie sull' amicizia

... fino ad oggi impegnato esclusivamente nel mondo dei videoclip musicali (firmando videoclip di cantanti come Gazzelle, Baustelle oltre che aistessi). La primavera della mia ...In studio con Gerardo Greco: Laura Pertici,, cantautori e attori. Con i sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. Aprono e chiudono la puntata Mario Nardi, Silvia ...

Dimartino: «Figlio di un falegname, non pensavo di vivere di musica. Colapesce Sta a Siracusa, da Palermo... Corriere della Sera

Colapesce Dimartino, debuttiamo al cinema, ma siamo sempre noi Agenzia ANSA

Colapesce e Dimartino, un film dopo Sanremo: «Nel camerino con Carla Bruni e Sarkozy, una scena surreale» ilmessaggero.it

Colapesce e Dimartino oltre la musica: il trailer del loro primo film, "La primavera della mia vita" Io Donna

La coppia Colapesce Dimartino debutta al cinema con "La primavera della mia vita" RaiNews

Che fossero dei creativi e con voglia di sperimentare si era capito già dalle loro canzoni. La coppia di Musica Leggerissima e Splash, di ritorno da Sanremo con un decimo posto e con due premi importa ...Colapesce e Dimartino attori e compositori ne La primavera della mia vita: arriva al cinema il loro primo film ...