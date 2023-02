Classica e fresca | La legge di Lidia Poët ha tutti gli ingredienti dell' intrattenimento

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Glicari al nostro presente seriale ci sonone “Ladi”, serie Netflix prodotta insieme a Groenlandia e disponibile da oggi sulla piattaforma streaming. Una protagonista femminile coraggiosa e pioniera, una storia vera (in costume), intrighi, amori, omicidi e indagini non ortodosse. Siamo a Torino alla fine’Ottocento – 1883 per la precisione – eè ancora una giovane ragazza quando entra a far parte, prima donna in assoluto,’Ordine degli avvocati. Osteggiata da più parti, pagata meno dei colleghi uomini, decisamente meno presa sul serio, ladimostra sul campo le sue qualità professionali anche se queste non sempre paiono bastarle per mantenersi un lavoro. Comincia, suo malgrado, ...