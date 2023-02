Le vincite più alte al371.133.424,51 il 16/02/2023 209.160.441,54 il 13/08/2019 a Lodi 177.729.043,16 il 30/10/2010 nella Bacheca dei Sistemi 163.538.706,00 il 27/10/2016 a Vibo ...Ma il jackpot delfa sognare, conquistando un record, uno di quelli che resterà nella storia di tutte le vincite. Sì, perché è quello più alto del Mondo. Questa sera ci sarà l'...

Clamoroso SuperEnalotto! Fatto il "6" da record. Vinti 371 milioni di euro. Vincono in 90 Gazzetta del Sud

Il Superenalotto bacia Portogruaro: vinti 110 mila euro con un 3 Stella La Nuova Venezia

Vince alla lotteria, ma non aveva pagato il biglietto e perde 182 milioni: l'incredibile storia di una 19enne Virgilio Notizie

Simbolotto di oggi sabato 14 gennaio 2023 Cyberludus.com

Simbolotto di oggi giovedì 09 febbraio 2023 Cyberludus.com

Superenalotto, il record è assoluto e tutto questo sta per accadere in Italia. La situazione nel giorno dell’estrazione che tutti sognano di centrare Incredibile ma vero. Qualcosa di clamoroso sta per ...