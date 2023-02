Circonvallazione delle Valli | ecco la nuova passerella ciclopedonale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il cantiere. Nella serata di mercoledì 15 febbraio è stata posata la struttura che collegherà l’area di Gorle e via Gleno e l’area ex Ote, dove sorgerà Chorus Life Bergamo. Leggi di più su L’Eco in edicola giovedì 16 febbraio.

Il cantiere. Nella serata di mercoledì 15 febbraio sono partite le operazioni di posa della nuova struttura che collegherà l’area di Gorle e via Gleno e l’area ex Ote, dove sorgerà Chorus Life Bergamo ...Le operazioni iniziate nella tarda serata di mercoledì 15 febbraio: per ragioni di sicurezza è stata chiusa la circonvallazione ...