Cinque Minuti di Bruno Vespa dal 27 febbraio nell’access di Rai1

(Di giovedì 16 febbraio 2023)(da Us Rai) E’ imminente il debutto diprime time di. Dopo tanti rumors, ieri è stata comunicata ufficialmente al Cda Rai la partenza della nuova striscia informativa. Da lunedì 27, subito dopo il TG1 delle 20, il giornalista andrà ad occupare il mini slot che in passato è stato di Enzo Biagi. Il titolo dovrebbe essere “” proprio come la durata. Lo spazio, infatti, precederà l’appuntamento canonico con il game show Soliti Ignoti che inizierà così leggermente in ritardo rispetto al solito. I consiglieri hanno chiesto ai vertici aziendali se il programma rientra nel contratto stipulato dal conduttore o se comporterà nuovi esborsi.