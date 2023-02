(Di giovedì 16 febbraio 2023) Laha imposto "sanzioni commerciali e di investimento" ai colossi militari americaniMartin e"per aver fornito", in una mossa che punta a isolare l'isola ...

Alle società, secondo quanto ha riferito il ministero del Commercio, "è vietato importare merci o effettuare nuovi investimenti in". Non è chiaro, tuttavia, quale sia il reale impatto dell'...Lo riferisce il ministero del Commercio di Pechino in una nota, aggiungendo che alle due aziende sarà vietato fare affari con laed effettuare nuovi investimenti nel Paese. I dirigenti delle ...

Cina sanziona Lockheed Martin e Raytheon per armi a Taiwan Agenzia askanews

Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita armi a Taiwan La Prealpina

Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita armi a Taiwan Giornale di Brescia

Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita armi a Taiwan - Asia Agenzia ANSA

Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita armi a Taiwan ... Agenzia ANSA

La Cina ha imposto sanzioni commerciali e di investimento ai colossi militari americani Lockheed Martin e Raytheon per aver fornito armi a Taiwan, in una mossa che punta a fare il vuoto attorno all'is ..."E' ancora prematuro parlare della Via della Seta, oggi faremo un punto della situazione ma ci sono altre emergenze. Stasera parleremo della situazione internazionale". (ANSA) ...