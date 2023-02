Ciclista investita da un tram a Roma | attimi di paura a piazza Porta Maggiore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È stato un incidente spaventoso quello che si è verificato poco dopo le 17 in. Coinvolto un, il numero 14, e unache è rimasta incastrata sotto il mezzo. Chi ha assistito all’impatto ha temuto il peggio per la donna in sella alla sua bicicletta. La corsa dei Vigili del Fuoco per liberare laL’allarme è stato dato immediatamente alla sala operativa del Vigili del Fuoco di Tuscolano 1, è stata la 3A insieme al carro sollevamenti e con il capo turno provinciale ad accorrere sul posto per liberare la donna rimasta sotto le rotaie. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato laincastrata sotto la parte anteriore dele hanno provveduto a estrarla. Per quanto i ...