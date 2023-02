Ciclismo | Elisa Balsamo conquista la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana! Quarta Sanguinetti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La stagione dinon poteva iniziare meglio: al suo esordio, l’azzurra ha portato a casa la(da Valencia a Sagunt)-Volta Comunitat Valenciana Fèmines 2023. Strabiliante successocorritriceTrek-Segafredo in volata. L’azzurra ha avuto il merito di precedere sul traguardo la finlandese Lotta Henttala (AG Insurance-Soudal Quick-Step), seconda, e la statunitense Coryn Labecki (Team Jumbo-Visma), terza, completando il podio. A dir poco accesa la volata finale, maha dimostrato di averne di più sulle rivali nello sprint, aggiudicandosi il successo e festeggiando alzando le braccia al cielo. Quarto posto per l’azzurra Ilaria, ...

negli Emirati la sua accelerazione finale ha portato alla vittoria Longo Borghini, star della sua scuderia e del ciclismo femminile. Gaia Realini è diventata ciclista per caso: 'Un giorno ho ...

Un lampo tricolore illumina Sagunto. Elisa Balsamo, pilotata perfettamente da Ilaria Sanguineti e compagne della Trek Segafredo, ha vinto la prima tappa della Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valencia ...