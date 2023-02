Ciclismo | Davide Cassani lancia l’allarme | “I nostri giovani arrivano al professionismo vecchi di spirito”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Storicamente, la Nazionale azzurra ha sempre potuto contare sucorridori promettenti che, affacciatisi al mondo del, hanno intrapreso questa nuova strada con impegno, serietà, professionalità e tanta passione. In questi ultimi tempi, invece, sta venendo un po’ meno quanto descritto in precedenza, e a evidenziarlo è, parlando di Gabriele Benedetti e Mattia Petrucci rei di aver mollato sul più bello, e forse anche per colpe non loro, “spremuti” al massimo delle loro possibilità sin da. Attraverso un lungo ma profondo discorso pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana diha detto la sua, in modo anche piuttosto diretto, su quanto sia profondamente cambiato l’approccio che i ...

